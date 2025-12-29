OTT पर खूब पसंद की जाती हैं ये क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2025

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीनों पार्ट ने जमकर मनोरंजन किया.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' के तीनों सीजन जियो हॉटस्टार पर काफी पसंद किए गए.

प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

सोनी लिव की वेब सीरीज 'महारानी' के सभी सीजन को लोगों ने पसंद किया है.

जी5 की चर्चित वेब सीरीज 'रंगबाज' ने लोगों का काफी ध्यान खींचा था.

वेब सीरीज 'जामताड़ा' को नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया और ये काफी चर्चा में रही.

वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के लिए नेटफ्लिक्स पर अलग लेवल का क्रेज देखने को मिला.

