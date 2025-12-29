OTT पर खूब पसंद की जाती हैं ये क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 28, 2025
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीनों पार्ट ने जमकर मनोरंजन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' के तीनों सीजन जियो हॉटस्टार पर काफी पसंद किए गए.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनी लिव की वेब सीरीज 'महारानी' के सभी सीजन को लोगों ने पसंद किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जी5 की चर्चित वेब सीरीज 'रंगबाज' ने लोगों का काफी ध्यान खींचा था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'जामताड़ा' को नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया और ये काफी चर्चा में रही.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के लिए नेटफ्लिक्स पर अलग लेवल का क्रेज देखने को मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रिवीलिंग आउटफिट में ही नहीं ट्रेडिशनल ड्रेस में खूबसूरत लगती हैं तारा सुतारिया
अगली वेब स्टोरी देखें.