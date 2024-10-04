सोनी लिव के इन 9 सीरीज को देखकर वीकेंड बनाए खास
Source:
Bollywoodlife.com
Oct 04, 2024
सोनी लिव पर आप सीरीज '36 डेज' को एन्जॉय कर सकते हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी की वेब सीरीज 'अदृश्यम' बहुत ही मजेदार है.
वेब सीरीज 'बृंदा' की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है.
'गुल्लक' के सारे पार्ट्स को आप अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड देख सकते हैं.
'साल्ट सिटी' वेब सीरीज का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
वेब सीरीज 'स्कैम' सोनी लिव पर अवेलेबल है.
'हॉस्टल डेज' को आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं.
सीरीज 'तनाव' को आप इस वीकेंड सोनी लिव पर एन्जॉय कर सकते हैं.
इस लिस्ट में 'अनदेखी' वेब सीरीज का नाम भी शामिल है.
