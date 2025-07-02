OTT की 7 सबसे धमाकेदार वेब सीरीज, सस्पेंस, थ्रिल और क्राइम से भरपूर कहानियां जीत लेंगी दिल

क्राइम और थ्रिल से भरपूर इस सीरीज में 90 के दशक की कहानी दिखाई जाती है. सीरीज की कहानी अफीम के कारोबार को लेकर है.Source: Bollywoodlife.com
सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस वेब सीरीज को देखकर आपका दिमाग खुल जाएगा.Source: Bollywoodlife.com
इस सीरीज में शहीद कपूर, विजय सेतुपति और के के मेनन की धांसू एक्टिंग देखने को मिलेगी.Source: Bollywoodlife.com
यह सीरीज एक भारतीय प्लेन के हाइजैक होने की कहानी दिखाती है. इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा.Source: Bollywoodlife.com
वेब सीरीज असुर लोगों को काफी पसंद आई है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फैमिली ड्रामा सीरीज से अबतक दो सीजन आ चुके हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!