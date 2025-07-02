OTT की 7 सबसे धमाकेदार वेब सीरीज, सस्पेंस, थ्रिल और क्राइम से भरपूर कहानियां जीत लेंगी दिल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 02, 2025

गन्स एंड गुलाब्स

क्राइम और थ्रिल से भरपूर इस सीरीज में 90 के दशक की कहानी दिखाई जाती है. सीरीज की कहानी अफीम के कारोबार को लेकर है.

Source: Bollywoodlife.com

द नाइट मैनेजर

सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस वेब सीरीज को देखकर आपका दिमाग खुल जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

फर्जी

इस सीरीज में शहीद कपूर, विजय सेतुपति और के के मेनन की धांसू एक्टिंग देखने को मिलेगी.

Source: Bollywoodlife.com

आईसी 814: द कंधार हाइजैक

यह सीरीज एक भारतीय प्लेन के हाइजैक होने की कहानी दिखाती है. इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

असुर

वेब सीरीज असुर लोगों को काफी पसंद आई है. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दहाड़

इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

मेड इन हेवन

इस फैमिली ड्रामा सीरीज से अबतक दो सीजन आ चुके हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें, अनारकली सूट में शेयर की फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.