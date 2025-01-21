इंडिया में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 10 वेब सीरीज, Paatal Lok 2 ने लिस्ट में काटा बवाल
Kavita
| Jan 21, 2025
ऑरमैक्स की रिपोर्ट में पाताल लोक 2 पहले नंबर पर है. इस सीरीज ने ओटीटी पर तहलका मचा दिया है.
शार्क टैंक इंडिया 4 ने दूसरा स्थान हासिल किया है. इस रियलिटी शो को काफी पसंद किया जा रहा है.
तीसरे नंबर पर सुरभि ज्योति के ‘गुनाह’ के सीजन 2 ने अपनी जगह बनाई है. इसे 3.4 मिलियन व्यूज मिले है.
इस लिस्ट के चौथे नंबर पर ‘ब्लैक वॉरेंट’ है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं.
लिस्ट में पांचवें नंबर पर ‘पावर ऑफ पांच’ का नाम है. इसे 2.9 मिलियन व्यूज मिले
बीस्ट गेम्स सीरीज ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है. सीरीज प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
आगरा अफेयर को लोगों का खूब प्यार मिला. ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर है.
जैकी श्रॉफ की सीरीज चिड़िया उड़ भी इस लिस्ट में है. सीरीज को 23 लाख व्यूज मिले हैं.
वहीं नौवें नंबर पर 21 लाख व्यूज के साथ ‘स्क्विड गेम सीजन 2’ है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर है.
दसवें नंबर पर ‘एक फर्जी लव स्टोरी’ है.
