इस दिन ओटीटी पर धमाका करेगी Paatal Lok 2, नोट कर लें तारीख
Kavita
| Dec 23, 2024
प्राइम वीडियो की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज पाताल लोक के पहले सीजन ने ओटीटी पर तहलका मचा दिया था.
फैंस इस सीरीज के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है
पाताल लोक 2 की स्ट्रीमिंग डेट का मेकर्स ने खुलासा कर दिया है.
पाताल लोक 2 नए साल के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर ही धमाका करेगी.
ये सीरीज 17 जनवरी 2025 को स्ट्रीम होगी, जिस वजह से फैंस काफी ज्यादा खुश है.
बता दें कि पाताल लोक में जयदीप अहलावत की दमदार एक्टिंग नजर आई थीं.
इस सीरीज के दूसरे सीजन में भी जयदीप अहलावत ही तहलका मचाते हुए दिखाई देंगे.
कुछ समय पहले ही अमेजन की तरफ से जयदीप अहलावत का लुक शेयर किया गया था.
इस लुक में जयदीप अहलावत की आंख चाकू के निशाने पर दिखी, जो काफी खौफनाक था.
प्राइम वीडियो की इस सीजन में भी ढेर सारा क्राइम और सस्पेंस भरा होगा.
