2025 में रिलीज होंगी ये वेब सीरीज, चौथे नंबर वाली पर लगी हैं लोगों की निगाहें
Shashikant Mishra
| Dec 24, 2024
वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' प्राइम वीडियो पर 17 जनवरी को रिलीज होगी.
आर्यन खान के डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज 'स्टारडम' साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
वेब सीरीज द 'ट्रायल सीजन 2' हॉटस्टार पर फरवरी में रिलीज हो सकती है.
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' प्राइम वीडियो पर दिवाली पर रिलीज हो सकती है.
विजय वर्मा की वेब सीरीज 'मटका किंग' साल 2025 में आएगी.
वेब सीरीज 'डब्बा कॉर्टेल' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
वेब सीरीज 'रक्त ब्रह्मांडः द ब्लडी किंगडम' नेटफ्लिक्स पर आएगी.
