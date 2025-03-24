अमेजन प्राइम पर मौजूद ये वेब सीरीज हैं बेहद स्पेशल, वीकेंड पर देख डालें
Shreya Pandey
| Mar 24, 2025
'द फैमिली मैन' में मनोज बाजपेई ने शानदार एक्टिंग की है. इसे IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है.
'द बॉयज' वेब सीरीज को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है. इसे IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है.
'हॉस्टल डेज' सीरीज की कहानी भी बहुत जबरदस्त है. IMDb पर इसे 8.5 की रेटिंग मिली है.
'मिर्जापुर' वेब सीरीज का लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है. इसके तीन सीजन अब तक आ चुके हैं.
'पाताल लोक' सीरीज में क्राइम और राजनीति की कहानी दिखाई गई है. इसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
'फर्जी' वेब सीरीज भी बहुत शानदार और जबरदस्त है. इसे 8.5 की रेटिंग मिली है.
'मेड इन हेवेन' को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है. यह भी बहुत अच्छी सीरीज है.
