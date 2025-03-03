OTT पर तांडव मचाने वाली 7 वेब सीरीज, इनके आगे मिर्जापुर भी फेल
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
ये सारी वेब सीरीज थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर हैं. सीरीज की स्टोरी और ट्विस्ट पर ट्विस्ट आपको मिर्जापुर वेब सीरीज से भी ज्यादा अच्छे लगेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज आपको Netflix पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरीज पाताल लोक में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
JioHotstar पर क्रिमिनल जस्टिस सीरीज देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
रंगबाज वेब सीरीज को आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
द फैमिली मैन सीरीज Prime Video पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
Prime Video की सीरीज ब्रीद एक थ्रिलर ड्रामा है.
Source:
Bollywoodlife.com
JioHotstar पर मौजूद सीरीज स्पेशल ऑप्स भी काफी खास है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कौन हैं नियति कनाकिया? जो बनी आशुतोष गोवारिकर के घर की बहू, बेटे कोणार्क संग धूमधाम से रचाई शादी
अगली वेब स्टोरी देखें.