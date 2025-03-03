OTT पर तांडव मचाने वाली 7 वेब सीरीज, इनके आगे मिर्जापुर भी फेल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 03, 2025

ये सारी वेब सीरीज थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर हैं. सीरीज की स्टोरी और ट्विस्ट पर ट्विस्ट आपको मिर्जापुर वेब सीरीज से भी ज्यादा अच्छे लगेंगे.

सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज आपको Netflix पर मिल जाएगी.

सीरीज पाताल लोक में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.

JioHotstar पर क्रिमिनल जस्टिस सीरीज देखें.

रंगबाज वेब सीरीज को आप Zee 5 पर देख सकते हैं.

द फैमिली मैन सीरीज Prime Video पर मौजूद है.

Prime Video की सीरीज ब्रीद एक थ्रिलर ड्रामा है.

JioHotstar पर मौजूद सीरीज स्पेशल ऑप्स भी काफी खास है.

