OTT Release This week: जनवरी के थर्ड वीक में धमाल मचाएंगी ये मूवीज और सीरीज
Shashikant Mishra
| Jan 12, 2025
'विदुथलाई 2' 17 जनवरी को जी5 पर रिलीज होगी.
'पानी' 16 जनवरी को सोनी लिव पर आएगी.
'पाताल लोक सीजन 2' 17 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
'आई एम कथालन' 17 जनवरी को मनोरमा मैक्स पर आने वाली है.
'पावर ऑफ पांच' हॉटस्टार पर 17 जनवरी को रिलीज होगी.
'गृह लक्ष्मी' एपिक ऑन पर 16 जनवरी को रिलीज होने वाली है.
'द रोशन्स' नेटफ्लिक्स पर 17 जनवरी से स्ट्रीम होगी.
