सस्पेंस और थ्रिलर से लबरेज हैं ये वेब सीरीज, स्क्रीन से लास्ट तक नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
| Jan 26, 2025
‘पाताल लोक’ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है.
‘स्पेशल ऑप्स’ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होती है. यह सीरीज देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है.
‘द फैमिली मैन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होती है. यह सीरीज सस्पेंस और रोमांच से भरपूर है.
‘मिर्जापुर’ में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में दो परिवारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष को दिखाया गया है.
क्राइम और सस्पेंस से भरपूर ‘सेक्रेड गेम्स’ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसमें राजनीती और क्राइम दिखाया गया है.
‘असुर’ वेब सीरीज की कहानी आपको लास्ट तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी. यह एक सीरियल किलर की कहानी है.
‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ इस सीरीज में एक महिला की कहानी को दिखाया गया है जो एक ट्रेन से गुजरते हुए एक हत्या की घटना देखती है.
‘खुफिया’ एक भारतीय जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है.
