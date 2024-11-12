इस एक्ट्रेस ने पति से दूर रहकर घटाया वजन, डाइट-एक्सरसाइज से है कोसों दूर

Nov 12, 2024

पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सहीफा जब्बार ने अपने वेट लॉस का सीक्रेट बताकर लोगों को हैरान कर दिया.

Source: Bollywoodlife.com

सहीफा जब्बार ने खुलासा किया है कि उन्होंने पति से दूर रहकर अपना वजन कम किया है.

सहीफा ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की.

सहीफा के पति दूसरे देश में रहते हैं और इस वजह से लोग उनसे अकेले रहने का बारे में अक्सर पूछते हैं.

तब एक्ट्रेस जवाब में बताती हैं कि वह घर जाकर नहाती हैं खाती हैं और फिर सो जाती हैं.

इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया कि वह खुद को फिट कैसे रखती हैं? तब एक्ट्रेस ने अपना सीक्रेट बताया.

सहीफा ने कहा कि मैंने गम, दुख और डिप्रेशन खाने के बाद ही खुद को फिट किया है.

वजन कम करने पर वह सिर्फ लोगों से बोलती हैं कि आप सिर्फ अपने पति से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशिनशिप शुरू कर दीजिए.

एक्ट्रेस ने कहा कि जब आपको पता चलेगा न आप पति के पास जा सकते हैं और ना ही वो आ सकता है, तो डिप्रेशन ही होगा.

सहीफा ने कहा कि अगर शौहर बुरा हो तो महिलाएं खुश होती हैं, लेकिन अच्छा हो तो बुरा ही लगता है.

बता दें कि सहीफा अपने इस बयान की वजह से ट्रोल हो रही हैं.

