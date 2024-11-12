इस एक्ट्रेस ने पति से दूर रहकर घटाया वजन, डाइट-एक्सरसाइज से है कोसों दूर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सहीफा जब्बार ने अपने वेट लॉस का सीक्रेट बताकर लोगों को हैरान कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा जब्बार ने खुलासा किया है कि उन्होंने पति से दूर रहकर अपना वजन कम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा के पति दूसरे देश में रहते हैं और इस वजह से लोग उनसे अकेले रहने का बारे में अक्सर पूछते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा के पति दूसरे देश में रहते हैं और इस वजह से लोग उनसे अकेले रहने का बारे में अक्सर पूछते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तब एक्ट्रेस जवाब में बताती हैं कि वह घर जाकर नहाती हैं खाती हैं और फिर सो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया कि वह खुद को फिट कैसे रखती हैं? तब एक्ट्रेस ने अपना सीक्रेट बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा ने कहा कि मैंने गम, दुख और डिप्रेशन खाने के बाद ही खुद को फिट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वजन कम करने पर वह सिर्फ लोगों से बोलती हैं कि आप सिर्फ अपने पति से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशिनशिप शुरू कर दीजिए.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कहा कि जब आपको पता चलेगा न आप पति के पास जा सकते हैं और ना ही वो आ सकता है, तो डिप्रेशन ही होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सहीफा ने कहा कि अगर शौहर बुरा हो तो महिलाएं खुश होती हैं, लेकिन अच्छा हो तो बुरा ही लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सहीफा अपने इस बयान की वजह से ट्रोल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस एक्टर को देखने के लिए थिएटर के बाहर उमड़ी थी भीड़, लगी थी 1 किलोमीटर लंबी लाइन
अगली वेब स्टोरी देखें.