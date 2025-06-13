Panchayat 4: सचिव जी सहित ये स्टार्स हर एपिसोड के लिए वसूलते हैं मोटी फीस!
Shashikant Mishra
| Jun 13, 2025
प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' का सीजन 'पंचायत 4' जून में ही दस्तक देने वाला है.
वेब सीरीज 'पंचायत 4' को आने वाली 24 जून से स्ट्रीम किया जा सकेगा. इसको लेकर लोग एक्साइटेड हैं.
आइए जानते हैं कि वेब सीरीज में नजर आने वाले स्टार्स को उनके काम का कितना मेहनताना मिला है.
वेब सीरीज में काम करने वाले स्टार्स की फीस के आंकड़े रिपोर्ट पर बेस्ड हैं. यहां पर दी गई फीस एक एपिसोड की है.
वेब सीरीज में सचिव जी का रोल करने वाले जितेंद्र कुमार 70 हजार रुपये लेते हैं.
फुलेरा गांव की प्रधान मंजू देवी यानी नीना गुप्ता को 50 हजार रुपये फीस मिलती है.
प्रधान जी का रोल करने वाले रघुवीर यादव मेहनताने के रूप में 40 हजार रुपये लेते हैं.
उप-प्रधान प्रह्लाद पांडे का किरदार निभाने वाले फैसल मलिक को 20 हजार रुपये दिए जाते हैं.
विकास बाबू का रोल करने वाले एक्टर चंदन रॉय को 20 हजार रुपये फीस दी जाती है.
