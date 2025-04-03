Panchayat 4 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, सचिव जी की जिंदगी में आएगा...
सचिव जी और फुलैरा की गैंग एक बार फिर से अमेजन प्राइम वीडियोज पर दस्तक देने वाली है.
दरअसल जितेंद्र कुमार की वेब सीरीज 'पंचायत' का चौथा सीजन जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाला है.
'पंचायत' वेब सीरीज को 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर शो की अगले सीजन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है.
बता दें कि जितेंद्र कुमार की यह वेब सीरीज 2 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियोज पर दस्तक देगी.
इसके साथ ही मेकर्स ने यह भी वादा किया है कि इस सीजन शो में और भी ज्यादा ठहाके देखने को मिलेंगे.
मेकर्स ने बेहद ही खास अंदाज में शो की रिलीज डेट का ऐलान किया है.
वीडियो में गोपी बहू यानी जिया मानेक भी देखने को मिल रही है, जो कंप्यूटर को साबुन के पानी से धो रही हैं.
ऐसे में देखना होगा कि क्या 'पंचायत 4' में जिया मानेक की एंट्री होगी या नहीं?
बता दें कि 'पंचायत 4' में जीतेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और पंकज झा शामिल हैं.
