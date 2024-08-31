Panchayat 4 Release Date: जानें कब आएगी 'पंचायत 4', वेब सीरीज पर आया ये अपडेट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' के तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं।

वेब सीरीज का तीसरा पार्ट यानी 'पंचायत 3' इसी साल मई में रिलीज किया गया था।

वेब सीरीज 'पंचायत' के तीनों पार्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

अब इस वेब सीरीज 'पंचायत 4' की रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट आया है।

डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने खुलासा किया था कि वेब सीरीज आने वाले सीजन पर काम शुरू कर दिया है।

अब 'नवभारत टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पंचायत 4' साल 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।

हालांकि, वेब सीरीज 'पंचायत 4' की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि वेब सीरीज 'पंचायत 4' की शूटिंग अक्टूबर, 2024 में मध्यप्रदेश में होने की उम्मीद है।

