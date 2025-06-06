'पंचायत 4' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने कर दिया ये ट्विस्ट

Shashikant Mishra | Jun 06, 2025

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत 4' का इंतजार किया जा रहा है. इसके तीन पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'पंचायत 4' 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है. लेकिन मेकर्स ने रिलीज के साथ ट्विस्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

मेकर्स ने 'पंचायत 4' का नया प्रोमो शेयर किया है. इसमें दिखाया गया है कि फुलेरा गांव में प्रधानी के चुनाव का माहौल है.

Source: Bollywoodlife.com

फुलेरा गांव में मंजू देवी और क्रांति देवी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं. दोनों जनता से अपने-अपने वादे करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मंजू देवी और क्रांति देवी की पार्टी के लोगों ने अपना-अपना गाना बनाया है. इसमें गांव वालों से वादा किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच सचिव जी बताते हैं कि गांव वालों से वादा किया है लेकिन 'पंचायत 4' की ऑडियंस से आप लोगों का क्या वादा है.

Source: Bollywoodlife.com

इस पर मंजू देवी कहती हैं कि अगर आप लोग उन्हें वोट करेंगे तो 'पंचायत 4' को 2 जुलाई से पहले लेकर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

फिर क्रांति देवी कहती हैं कि अगर आप लोग उन्हें वोट करेंगे तो वह मंजू देवी से भी पहले लेकर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से मेकर्स नया ट्विस्ट लेकर आए हैं. अब देखना होगा कि 'पंचायत 4' 2 जुलाई को रिलीज होगी या उससे पहले आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

