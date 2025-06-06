'पंचायत 4' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, मेकर्स ने कर दिया ये ट्विस्ट
Shashikant Mishra
Jun 06, 2025
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत 4' का इंतजार किया जा रहा है. इसके तीन पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
वेब सीरीज 'पंचायत 4' 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है. लेकिन मेकर्स ने रिलीज के साथ ट्विस्ट किया है.
मेकर्स ने 'पंचायत 4' का नया प्रोमो शेयर किया है. इसमें दिखाया गया है कि फुलेरा गांव में प्रधानी के चुनाव का माहौल है.
फुलेरा गांव में मंजू देवी और क्रांति देवी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं. दोनों जनता से अपने-अपने वादे करती हैं.
मंजू देवी और क्रांति देवी की पार्टी के लोगों ने अपना-अपना गाना बनाया है. इसमें गांव वालों से वादा किया है.
इसी बीच सचिव जी बताते हैं कि गांव वालों से वादा किया है लेकिन 'पंचायत 4' की ऑडियंस से आप लोगों का क्या वादा है.
इस पर मंजू देवी कहती हैं कि अगर आप लोग उन्हें वोट करेंगे तो 'पंचायत 4' को 2 जुलाई से पहले लेकर आएंगे.
फिर क्रांति देवी कहती हैं कि अगर आप लोग उन्हें वोट करेंगे तो वह मंजू देवी से भी पहले लेकर आएंगे.
इस तरह से मेकर्स नया ट्विस्ट लेकर आए हैं. अब देखना होगा कि 'पंचायत 4' 2 जुलाई को रिलीज होगी या उससे पहले आएगी.
