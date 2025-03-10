Panchayat 4 की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, 'सचिव जी' ने दी जानकारी

'मैं ये देखकर बहुत खुश हूं की आईफा का आजोयन राजस्थान में हो रहा है, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं. सभी स्टार्स और फिल्मी कलाकारों को दर्शकों से बहुत प्यार मिलेगा. मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं. जयपुर के लोग रत्न हैं.' Source: Bollywoodlife.com