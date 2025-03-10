Panchayat 4 की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, 'सचिव जी' ने दी जानकारी
प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के तीन सीजन आ चुके हैं. इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वेब सीरीज के अगले सीजन के बारे में लोग जानना चाहते हैं.
वेब सीरीज 'पंचायत 4' को लेकर सचिव जी यानी एक्टर जितेंद्र कुमार ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने आईफा 2025 के मौके पर इसकी रिलीज पर बात की है.
जितेंद्र कुमार ने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं. मैं आईफा टीम को 25 साल पूरे करने पर बधाई देना चाहता हूं. आईफा में डिजिटल अवॉर्ड्स और स्टार्स को सम्मान देते देखना बहुत अच्छा लगा.'
'मैं ये देखकर बहुत खुश हूं की आईफा का आजोयन राजस्थान में हो रहा है, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं. सभी स्टार्स और फिल्मी कलाकारों को दर्शकों से बहुत प्यार मिलेगा. मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं. जयपुर के लोग रत्न हैं.'
जितेंद्र कुमार ने वेब सीरीज 'पंचायत' के चौथे सीजन की रिलीज पर बात करते हुए कहा, 'पंचायत के चौथे सीजन पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि ये जल्द ही रिलीज होगा.'
जितेंद्र कुमार के 'पंचायत 4' पर अपडेट देने से लोग उत्साहित हो गए हैं. इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
वेब सीरीज 'पंचायत 4' की शूटिंग पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी. मेकर्स ने इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई थी.
