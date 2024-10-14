'पंचायत 4' की शूटिंग पर आया बड़ा अपडेट, खुशी से झूम उठेंगे फैंस!

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' को काफी पसंद किया गया.

Source: Bollywoodlife.com

इस वेब सीरीज के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज पंचायत के अगले सीजन यानी 'पंचायत 4' का इंतजार किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

'पंचायत 4' को लेकर अपडेट आया है जिसे जानकर लोग खुश हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, वेब सीरीज 'पंचायत 4' की शूटिंग को लेकर अपडेट आया है.

Source: Bollywoodlife.com

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पंचायत 4' की शूटिंग 25 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 'पंचायत 4' की कहानी लिखी जा चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

'पंचायत' का पहला सीजन 2020 में, दूसरा सीजन 2022 में और तीसरा सीजन सीजन 2024 में आया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'अनुपमा' में लीप आते ही रुपाली गांगुली ने दिया फैंस को सरप्राइज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.