'पंचायत 4' की शूटिंग पर आया बड़ा अपडेट, खुशी से झूम उठेंगे फैंस!
Shashikant Mishra
| Oct 14, 2024
अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' को काफी पसंद किया गया.
इस वेब सीरीज के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
वेब सीरीज पंचायत के अगले सीजन यानी 'पंचायत 4' का इंतजार किया जा रहा है.
'पंचायत 4' को लेकर अपडेट आया है जिसे जानकर लोग खुश हो जाएंगे.
दरअसल, वेब सीरीज 'पंचायत 4' की शूटिंग को लेकर अपडेट आया है.
'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पंचायत 4' की शूटिंग 25 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाली है.
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 'पंचायत 4' की कहानी लिखी जा चुकी है.
'पंचायत' का पहला सीजन 2020 में, दूसरा सीजन 2022 में और तीसरा सीजन सीजन 2024 में आया है.
