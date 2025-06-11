रिलीज डेट से पहले आएगी Panchayat 4, जानें कब से कर सकते हैं स्ट्रीम
Pratibha Gaur
Jun 11, 2025
टीवीएफ के सुपरहिट शो 'पंचायत' के चौथे सीजन का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
आखिरकार अब इस शो का ट्रेलर रिलीज हो गया है.
जिसमें फुलेरा गांव में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है.
'पंचायत 4 के ट्रेलर के साथ ही शो की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.
अब यह सीरीज 24 जून को प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगी.
बता दें कि पहले पंचायत 4 जुलाई में रिलीज होने वाली थी.
हालांकि अब इस शो को तय समय से पहले रिलीज किया जा रहा है.
इस शो के ट्रेलर को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
