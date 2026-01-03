2026 में OTT पर मचेगा तहलका! नए सीजन के साथ आ रही हैं ये 8 वेब सीरीज, 5वीं के लिए बेकरार हैं फैंस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2026
OTT लवर्स के लिए 2026 जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस साल एक से बढ़कर एक वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मिर्जापुर 4 से लेकर पंचायत 5 समेत कई सीरीज अपने नए सीजन के साथ अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में बरुन सोबती की वेब सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन भी शामिल है. 'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी की सबसे फेमस क्राइम वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' का चौथा 4 सीजन 2026 के अंत तक अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फीमेल लीड वाली वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडी वेब सीरीज 'गुल्लक' का पांचवा सीजन भी 2026 में सोनी लिव पर देख सकेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियो की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के पांचवे सीजन का इंतजार हर कोई कर रहा है, जो 2026 में खत्म होगा. यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की सीरीज 'फर्जी' का सीक्वल भी इसी साल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पंकज त्रिपाठी की मच अवेटेड सीरीज 'मिर्जापुर' का 4 सीजन 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT पर धोखे से भी मिस ना करें रियल स्टोरी पर बनी ये मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.