Amazon Prime पर देखें ये सुपरहिट हिंदी वेब सीरीज, एक बार देखना शुरू कर देंगे तो भूल जाएंगे काम-धंधा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
‘मिर्जापुर’ एक क्राइम-थ्रिलर सीरीज में एक है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, विक्रान्त मैस्सी, श्वेता त्रिपाठी ने लिड रोल निभाया है.
‘द फैमिली मैन’ मनोज बाजपेई की सीरीज है. इसकी स्टोरी बहुत दिलचस्प है.
‘पंचायत’ वेब सीरीज की कहानी और किरदार लोगों के दिलों पर छा गए हैं. अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं.
‘पाताल लोक’ यूपी के पूर्वांचल के माफिया पर आधारित यह सीरीज भी रोमांच से भरा हुआ है.
‘मेड इन हेवन’ बेहद शानदार वेब सीरीज है. IMDb पर इसे 8.3 की रेटिंग मिली हुई है.
सैफ अली खान की ‘तांडव’ सीरीज को IMDb पर 3.7 की रेटिंग मिली हुई है.
‘ब्रीद’ एक क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है. IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है.
‘इनसाइड एज’ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है. इस सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
