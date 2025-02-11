बड़ी खतरनाक है इन वेब सीरीज की कहानी, बचके रहें तो ही अच्छा है

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

सैफ अली खान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के सीरीज ‘सेक्रेड गेम’ को आप Netflix देख सकते हैं.

सीरीज ‘भौकाल’ एक पुलिस कॉप पर आधारित ये एकदम धांसू सीरीज है. ये MX Player पर अवेलेबल है.

पूर्वांचल की राजनीती पर आधारित सीरीज ‘मिर्जापुर’ को आप Prime Video पर देख सकते हैं.

वेब सीरीज ‘फर्जी’ में विजय सेतुपति, शाहिद कपूर, के के मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा हैं, जिसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.

क्राइम और डबल रोल के एक्शन से भरपूर सीरीज ‘बैड कॉप’ को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म Hotstar पर देख जा सकता है.

Netflix पर मौजूद ‘किलर सूप’ एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है.

‘हसमुख’ सीरीज एक छोटे शहर सीरियल किलर की कहानी है. इस सीरीज को Netflix पर देखा जा सकता है.

वेब सीरीज ‘काला पानी’ आप Netflix पर देख सकते हैं.

