बड़ी खतरनाक है इन वेब सीरीज की कहानी, बचके रहें तो ही अच्छा है
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
सैफ अली खान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के सीरीज ‘सेक्रेड गेम’ को आप Netflix देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरीज ‘भौकाल’ एक पुलिस कॉप पर आधारित ये एकदम धांसू सीरीज है. ये MX Player पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
पूर्वांचल की राजनीती पर आधारित सीरीज ‘मिर्जापुर’ को आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज ‘फर्जी’ में विजय सेतुपति, शाहिद कपूर, के के मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा हैं, जिसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
क्राइम और डबल रोल के एक्शन से भरपूर सीरीज ‘बैड कॉप’ को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म Hotstar पर देख जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Netflix पर मौजूद ‘किलर सूप’ एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘हसमुख’ सीरीज एक छोटे शहर सीरियल किलर की कहानी है. इस सीरीज को Netflix पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज ‘काला पानी’ आप Netflix पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मां-बाप के सेक्स वाले बयान पर रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, बोलीं- 'उसे माफ...'
अगली वेब स्टोरी देखें.