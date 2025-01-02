अब इंतजार हुआ खत्म, Paatal Lok 2 समेत ये वेब सीरीज 2025 में करेंगी OTT पर धमाका
इस साल कई नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं.
जयदीप अहलावत की पॉपुलर वेब सीरीज 'पाताल लोक' का सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर 17 जनवरी को स्ट्रीम होगा.
मनोज बाजपेयी की मोस्ट लविंग वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीजन 3 भी जल्द ही प्राइम वीडियो पर धमाका करेगा.
ऋतिक रोशन की फैमिली डॉक्यूमेंट्री 'द रोशन्स' नेटफ्लिक्स पर 17 जनवरी को रिलीज होगी.
वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
शेफाली शाह की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा पार्ट भी 2025 में रिलीज होने वाला है.
वेब सीरीज 'डब्बा कार्टेल' की ऑफिशियल डेट अभी मेकर्स ने अनाउंस नहीं की है. लेकिन इस साल यह ओटीटी पर दिख सकती है.
विजय वर्मा स्टारर 'मटका किंग' भी अमेजन प्राइम वीडियो पर जल्द ही रिलीज होने वाली है.
काजोल की 'द ट्रायल' के सीजन 2 की शूटिंग लगभग खत्म हो गई है. 2025 में यह हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है.
वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' का सीजन 2 जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगा.
आर्यन खान के डेब्यू वेब सीरीज भी 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. हालांकि इसका नाम अभी सामने नहीं आया है.
