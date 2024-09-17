सितंबर खत्म होने से पहले देख डालें नेटफ्लिक्स की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्में

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2024

दृश्यम का क्राइम सस्पेंस आप लोगों के रोंगटे उड़ा देगा।

गुमराह आदित्य रॉय कपूर की फिल्म है, जिसमें एक्टर का डबल रोल है।

कार्तिक कॉलिक कार्तिक दीपिका की सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है।

खुफिया भी शानदार फिल्म है, जिसे देख आप वीकेंड पर आसानी से देख सकते हैं।

मर्डर मुबारक में क्राइम और सस्पेंस का तड़का लगा है।

Phir Aayi Hasseen Dillruba

तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं.

सेक्टर 36 हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें विक्रांत मैसी ने कमाल का काम किया।

शैतान अजय देवगन की शानदार फिल्मों में से एक है।

तलाश आमिर खान की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है।

द गर्ल ऑन द ट्रेन में परिणीति चोपड़ा की कमाल की एक्टिंग है।

