साउथ की ये एक्शन फिल्में देखकर हॉलीवुड को बोले देंगे टाटा बाय-बाय
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2025
फिल्म 'असुरन' ने प्राइम वीडियो पर लोगों का मनोरंजन किया.
फिल्म 'कैथी' ने सोनी लिव पर काफी एंटरटेन किया था.
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फिल्म 'कंगुवा' प्राइम वीडियो पर काफी चर्चा में है.
फिल्म 'लियो' नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई.
फिल्म 'मास्टर' को जी5 पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद की गई.
फिल्म 'सालार' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'विक्रम वेधा' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.
फिल्म 'विक्रम' ने हॉटस्टार पर धूम मचा दी थी.
