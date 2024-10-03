जी 5 की क्राइम-थ्रिलर फिल्में देख हलक में अटक जाएगा पानी

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

चुप द रीवेंज ऑफ द आर्टिस्ट भी शानदार फिल्म है

Source: Bollywoodlife.com

साइको रमन में बेहतरीन कहानी है. फिल्म देखकर मजा आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

मिसेज अंडरकवर में कॉमेडी के साथ सस्पेंस भी कूट-कूटकर भरा है.

Source: Bollywoodlife.com

सिर्फ एक बंदा काफी है में मनोज बाजपेयी ने कमाल कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

कड़क सिंह बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम एक्शन और सस्पेंस वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

हाउज ऑफ लाइज संजय कपूर की सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

रौतू का राजा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है, जो आपको पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

लाइलेंस 2 मनोज बाजपेयी की फिल्म है, जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नवरात्रि के दूसरे दिन पीला रंग पहन 'मां' को करें खुश, Anupama से लें टिप्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.