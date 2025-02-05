OTT पर रिलीज होते ही Pushpa 2 ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 'एनिमल' को पछाड़...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा 2' अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है.
यह मूवी 30 जनवरी को नेफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
'पुष्पा 2' को ओटीटी पर रिलीज हुए अब 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, इसी बीच मूवी ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'पुष्पा 2' पिछले एक हफ्ते से लगातार नेटफ्लिक्स पर टॉप 2 पर ट्रेंड कर रही है.
सुकुमार के निर्देशन में बनी 'पुष्पा 2' वर्ल्डवाइड स्तर पर नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है. अब इसी बीच मूवी ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.
दरअसल 'पुष्पा 2' लगातार एक हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर टॉप 2 पर ट्रेंड कर रही है और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है.
बता दें कि इससे पहले रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर वर्ल्डवाइड स्तर पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही थी.
बता दें कि 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर में रिलीज हुई थी और मूवी ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 1800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी.
और इसी के साथ 'पुष्पा 2' भारत की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई.
