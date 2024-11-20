South Action Thriller: साउथ की इन फिल्मों के आगे हॉलीवुड मांगेगा पानी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
फिल्म 'असुरन' प्राइम वीडियो पर काफी चर्चा में रही.
फिल्म 'विक्रम' को हॉटस्टार पर काफी पसंद किया गया.
फिल्म 'कैथी' प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फिल्म 'सालार' नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
फिल्म 'पुष्पा' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.
फिल्म 'लियो' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.
फिल्म 'कांतारा' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'विक्रम वेधा' हॉटस्टार पर आते ही छा गई थी.
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
