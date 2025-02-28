प्यार और रोमांस से भरपूर पार्टनर संग देखें ये कोरियन ड्रामा, इस ओटीटी पर हैं मौजूद
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
पिछले कुछ समय से भारत के लोगों में भी कोरियन ड्रामा का क्रेज बहुत बढ़ रहा है. कोरियन कहानी लोगों को पसंद आ रही है.
अगर आपको भी कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो अपने पार्टनर के साथ इन रोमंटिक कोरियन ड्रामा को देख सकते हैं.
‘क्वीन ऑफ टियर्स’ में रोमांस और सस्पेंस दिखाया गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘सस्पिशियस पार्टनर’ में रोमांस और संस्पेंस का तगड़ा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है. इसे आप एमएक्स प्लेयर पर भी देख सकते हैं.
‘लवली रनर’ इस ड्रामा की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘किंग द लैंड’ बेहद शानदार रोमांटिक ड्रामा है. इसे आप पार्टनर के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘बिजनेस प्रपोजल’ में शानदार प्रेम कहानी को दिखाया गया है. इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
