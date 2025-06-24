सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएंगी 'रेड 2', नोट कर लें रिलीज डेट
Shashikant Mishra
| Jun 24, 2025
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की 'रेड 2' साल 2025 में अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है.
फिल्म 'रेड 2' सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज हुई थी. इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल था.
अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'रेड 2' में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख नजर आए थे. उन्होंने विलेन का रोल किया था.
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है.
फिल्म 'रेड 2' की ओटीटी रिलीज डेट आउट हो गई है. इसे 26 जून से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा.
फिल्म 'रेड 2' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आते ही अजय देवगन के फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.
