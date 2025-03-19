MX Player पर देखें ये शानदार हिंदी वेब सीरीज, जबरदस्त कहानी देख कहेंगे वाह!
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2025
‘गुटर गू’ वेब सीरीज की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इसे आईएमडीबी पर 8.3 रेटिंग मिली हुई है.
‘हाइवे लव’ भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है. इसे आईएमडीबी पर 7.4 की रेटिंग मिली है.
‘आश्रम’ वेब सीरीज की कहानी आपको बेहद. इसके तीसरे पार्ट का दूसरा पार्ट हाल ही में रिलीज हुआ है.
‘कैम्पस बीट्स’ एक रोमांटिक वेब सीरीज है. इसे आईएमडीबी पर 8.3 रेटिंग दिया गया है.
‘भौकाल’ वेब सीरीज भी लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसमें क्रिमिनल और पुलिस की कहानी है.
‘रक्तांचल’ में जबरदस्त राजनीती दिखाई गई है. इसे आईएमडीबी पर 6.8 रेटिंग मिला है.
‘नाम, नमक, निशान’ बहुत शानदार वेब सीरीज है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 6.6 रेटिंग दिया गया है.
