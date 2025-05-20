Rana Naidu 2 की रिलीज डेट आउट, वेब सीरीज में इस एक्टर की हुई एंट्री
Shashikant Mishra
| May 20, 2025
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'राणा नायडू' के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था.
'राणा नायडू सीजन 2' का इंतजार खत्म होने वाला है. नेटफ्लिक्स इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है.
वेब सीरीज 'राणा नायडू सीजन 2' का नया पोस्टर रिलीज किया गया है. इसमें पता चल रहा है कि ये कब रिलीज होगी.
'राणा नायडू सीजन 2' में एक्टर अर्जुन रामपाल की एट्री हो गई है. ये वेब सीरीज 13 जून को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
वेब सीरीज के दूसरे सीजन में अर्जुन रामपाल संग राणा दग्गुबाती, वेंकटेश दग्गुबाती, सुरवीन चावला, कृति खरबंदा सहित अन्य स्टार्स नजर आएंगे.
वेब सीरीज 'राणा नायडू सीजन 2' की रिलीज डेट सामने आते ही लोग एक्साइटेड हो गए हैं. लोग 13 जून का इंतजार करने लगे हैं.
बताते चलें कि वेब सीरीज 'राणा नायडू' को नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद किया गया था. इसके दूसरे सीजन की काफी समय से डिमांड हो रही थी.
Thanks For Reading!
