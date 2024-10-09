रतन टाटा की यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है ओटीटी पर मौजूद

रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि बिजनेस टायकून रतन टाटा की हालत गंभीर है.

रतन टाटा क्रिटिकल हालत में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

बता दें कि बिजनेस टायकून रतन टाटा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं.

दरअसल उन्होंने अमिताभ बच्चन की साइको थ्रिलर फिल्म 'ऐतबार' को प्रोड्यूस कर चुके हैं.

साल 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था.

हालांकि 9.50 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी.

इस फिल्म ने केवल 7.96 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'ऐतबार' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

बता दें कि 'ऐतबार' फिल्म के मेकर्स को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

