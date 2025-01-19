आपके तेज दिमाग से खेल जाएंगी साउथ की ये सस्पेंस मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 18, 2025
फिल्म 'अंजाम पथिरा' को समझने के लिए तेज दिमाग चाहिए. इस फिल्म को अहा पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'धुरुवंगल पदिनारु' जी5 पर देखी जा सकती है. ये फिल्म आपके दिमाग को हिला देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार पर फिल्म 'दृश्यम' बार-बार देखी जाती है. इस फिल्म का सस्पेंस लोगों को खूब पसंद आया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कैथी' सोनी लिव पर एंटरटेन करने के लिए है. ये फिल्म आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'क्षणम' को सन नेक्स्ट पर एंजॉय किया जा सकता है. ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मेमोरिज' को लोगों ने खूब पसंद किया. इसे आप हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार पर फिल्म 'रतसासन' देखी जा सकती है. इस फिल्म को समझने के लिए चाणक्य वाला दिमाग लगाना पड़ेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'थडम' का सस्पेंस लोगों को खूब पसंद आया था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'यू-टर्न' नेटफ्लिक्स पर है. ये फिल्म लोगों को इतना पसंद आई कि आते ही छा गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Jio Hotstar पर मौजूद Vikram Vedha भी देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक गलती ने बर्बाद किया इस बॉलीवुड दिवा का करियर, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड...
अगली वेब स्टोरी देखें.