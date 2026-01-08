'हनीमून से हत्या' से पहले देख डालें रियल स्टोरी वाली ये वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
Jan 07, 2026
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' जी5 पर है. इसकी कहानी काफी डरावनी है.
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के सभी सीजन को काफी पसंद किया गया.
वेब सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई.
सच्ची घटना वाली वेब सीरीज 'रंगबाज' को जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
सोनी लिव की वेब सीरीज 'स्कैम 1992' की कहानी ने लोगों का दिमाग हिला दिया था.
वेब सीरीज 'स्कैम 2003' सोनी लिव पर है. इसमें स्टाम्प घोटाले को दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'द रेलवे मैन' नेटफ्लिक्स पर है और इसने लोगों को हैरान कर दिया था.
