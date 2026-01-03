OTT पर धोखे से भी मिस ना करें रियल स्टोरी पर बनी ये मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2026
फिल्म 'बैंडिट क्वीन' प्राइम वीडियो पर है. इसमें फूलन देवी की कहानी दिखाई गई है.
दिल्ली में हुए एनकाउंटर की कहानी फिल्म 'बाटला हाउस' में है. इसे प्राइम वीडियो पर देखें.
नीरजा भनोट की बहादुरी दिखाती फिल्म 'नीरजा' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
फिल्म 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. ये निठारी हत्याकांड पर बेस्ड है.
आरुषि हत्याकांड पर बनी फिल्म 'तलवार' जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
सच्ची कहानी पर बनाई गई फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' जी5 पर देख सकते हैं.
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की सच्ची कहानी ने लोगों को हिला दिया था. ये जी5 पर है.
