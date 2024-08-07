इन फिल्मों के दर्दनाक दी एंड को देख रो पड़े थे फैंस, ओटीटी पर हैं मौजूद
एक्टर धनुष और सोनम कपूर की फिल्म 'रांझणा' की सैड एंडिंग थी।
म्यूजिकल फिल्म 'आशिकी 2' के लास्ट में हीरो सुसाइड कर लेता है।
2016 की फिल्म 'सनम तेरी कसम' में हीरोइन की डेथ हो जाता है।
सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' की एंडिंग बहुत दर्दनाक थी।
'मसान' फिल्म की भी एंडिंग कुछ ऐसी ही थी।
आमिर खान की फिल्म 'गजिनी' इस लिस्ट में शामिल है।
'ए दिल है मुश्किल' फिल्म में हीरोइन कैंसर से मर जाती है।
2002 की फिल्म 'देवदास' की एंडिंग काफी इमोशनल है।
इस लिस्ट में फिल्म 'रॉकस्टार' भी शामिल है।
