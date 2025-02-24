साउथ की इन फिल्मों का एक्शन देख हॉलीवुड से मोड़ लेंगे मुंह
Shashikant Mishra
| Feb 24, 2025
धनुष की फिल्म 'असुरन' को प्राइम वीडियो पर खूब देखा गया.
कमल हासन की फिल्म 'विक्रम' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
कार्थी की फिल्म 'कैथी' एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं.
थलापति विजय की फिल्म 'लियो' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर मनोरंजन करने के लिए है.
प्रभास की फिल्म 'सालार' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
जूनियर एनटीआर की फिल्म 'देवरा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
थलापति विजय की फिल्म 'मास्टर' जी5 पर एंटरटेन करने के लिए हैं.
थलापति विजय की फिल्म 'वारिसु' प्राइम वीडियो पर खूब पसंद की गई.
आडुकलम नरेन की फिल्म 'सराभम' को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
