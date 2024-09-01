नेटफ्लिक्स पर देखें सलमान खान की ये 10 एक्शन से भरी फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2024

'बजरंगी भाईजान' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'दबंग' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

सलमान खान और करीना कपूर की 'बॉडीगार्ड' भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'रेडी' फिल्म आपको खूब हंसाएगी।

'प्रेम रत्न धन पायो' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की 'दबंग 2' मूवी भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'मुझसे शादी करोगी' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

'सुल्तान' फिल्म देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।

कटरीना कैफ और सलमान खान की 'टाइगर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'किक' फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

