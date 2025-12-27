सलमान खान की इन 7 फिल्मों ने की बंपर कमाई, इन ओटीटी पर करें स्ट्रीम
Shashikant Mishra
| Dec 26, 2025
फिल्म 'टाइगर जिंदा है' को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद किया गया.
फिल्म 'सुल्तान' को नेटफ्लिक्स पर काफी देखा गया.
फिल्म 'टाइगर 3' को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है.
फिल्म 'किक' नेटफ्लिक्स पर एंटरटेन करने के लिए है.
फिल्म 'भारत' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' देखने के लिए जी5 पर जाना पड़ेगा.
