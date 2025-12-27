सलमान खान की इन 7 फिल्मों ने की बंपर कमाई, इन ओटीटी पर करें स्ट्रीम

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2025

फिल्म 'टाइगर जिंदा है' को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद किया गया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'सुल्तान' को नेटफ्लिक्स पर काफी देखा गया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'टाइगर 3' को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'किक' नेटफ्लिक्स पर एंटरटेन करने के लिए है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'भारत' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' देखने के लिए जी5 पर जाना पड़ेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नए साल पर जरूर अपनाएं ये 7 आदतें, 2026 बन जाएगा स्पेशल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.