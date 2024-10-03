इन 5 फिल्मों में दिखी सामंथा-चैतन्य की रोमांटिक केमिस्ट्री
Pratibha Gaur
| Oct 03, 2024
सामंथा और नागा चैतन्य ने साल 2017 में शादी रचाई थी.
शादी से पहले सामंथा और चैतन्य कई रोमांटिक फिल्में कर चुके हैं,
लेकिन शादी के 4 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए.
तेलुगु फिल्म 'ये माया चेसावे' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
सामंथा और चैतन्य की 'ओह बेबी' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'मजली' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'ऑटोनगर सूर्या' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
