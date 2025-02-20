घर बैठे पार्टनर के साथ देखें ये रोमांटिक फिल्में, इन लव स्टोरी को देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘देवदास’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

रणबीर कपूर की फिल्म ‘रॉकस्टार’ में भी प्यार के दर्द को दिखाया गया है. फिल्म की एंडिंग बहुत इमोशनल है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

‘वीर जारा’ फिल्म में भारतीय पायलट और एक पाकिस्तानी लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

‘आशिकी 2’ फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी. इसकी एंडिंग भी आपके आंखों में आंसू ला देगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

‘सनम तेरी कसम’ फिल्म में भी जबरदस्त रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है. इसे देख कर आप रोने लगेंगे. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

शहीद विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म ‘शेरशाह’ भी बहुत इमोशनल है. इसे देखकर आप आंखें नम हो जाएंगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

इमरान हाशमी और विद्या बालन की फिल्म ‘हमारी अधूरी कहानी’ को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म ‘दिल बेचारा’ देख कर आप भी रोने लगेंगे. इसकी स्टोरी भी जबरदस्त है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

