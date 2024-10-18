एक बार जरूर देखें जियो सिनेमा की ये 9 शानदार फिल्में, बदल जाएगी जिंदगी

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

सनम तेरी कसम शानदार फिल्म है, जिसकी कहानी आपको रूला देगी.

भेड़िया भी अमेजिंग फिल्म है, जिसमें वरुण धवन जानवर बन जाते हैं,

क्वीन में कंगना रनौत अकेले ही अपने हनीमून पर निकल जाती है.

एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार अपने देश के लोगों की जान बचाते नजर आते हैं.

रॉकस्टार में रणबीर कपूर की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी.

रांझणा इस लिस्ट में शामिल है, जिसकी कहानी आपको खुश कर देगी.

एनएच 10 की सस्पेंस भरी कहानी आपको बहुत बड़ा सबक सिखाती है.

इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी की एक्टिंग और शानदार कहानी है.

ओएमजी 2 की कहानी आपको काफी इंप्रेस कर देगी

Source: Bollywoodlife.com

