साउथ की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्में हॉलीवुड का उतार देंगी क्रेज, हिंदी डब्ड का लें मजा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
साउथ की फिल्म 'गोदाचोरी' को हिंदी में इंटेलीजेंट खिलाड़ी का नाम दिया गया है.
ये फिल्म आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं
सराभम किडनैपिंग और मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमने वाली फिल्म है
एमएक्स प्लेयर की इस फिल्म में आपको थ्रिलर देखकर मजा आ जाएगा.
'कुत्तरम 23' के हिंदी रीमेक को 'खतरनाक पुलिसवाला' के नाम के साथ रिलीज किया गया था.
ये फिल्म आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
उरुः द ट्रैपः में एक ऐसे लेखक की कहानी है, जिसके साथ अजीब घटनाएं होती है.
इस थ्रिलर फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
रत्सासन साउथ की धांसू थ्रिलर फिल्म है
ये फिल्म हॉटस्टार की टॉप फिल्मों में से एक है
