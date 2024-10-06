OTT New Releases: अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में एंटरटेन करेंगी ये मूवीज-वेब सीरीज
Shashikant Mishra
| Oct 06, 2024
'सरफिरा' 11 हॉटस्टार पर अक्टूबर को रिलीज होगी.
'वाजहाई' हॉटस्टार पर 11 अक्टूबर को आने वाली है.
सोनी लिव पर 'रात जवान है' 11 अक्टूबर को रिलीज होगी.
11 अक्टूबर को सोनी लिव पर 'जय महेंद्रन' स्ट्रीम होने वाली है.
'गर्ल हॉन्ट बॉय' नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर को आएगी.
'सिटाडेलः डायना' 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर आएगी.
9 अक्टूबर को 'स्टार्टिंग 5' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
