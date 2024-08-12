अमेजन प्राइम की इन भयानक फिल्मों को देख साये से भी लगेगा डर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

SAW फिल्म के अभी तक कुल 7 पार्ट रिलीज किए जा चुके हैं।

फिल्म एक साइको किलर की कहानी पर आधारित है।

फिल्म HOST की कहानी लॉकडाउन के दौरान ही बनाई गई है।

इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक घर में अजीब चीजें होने लगी हैं।

LIGHTS OUT अमेजन प्राइम की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है।

BEFORE I WAKE एक बच्चे की कहानी है, जो सोने से डरता है।

THE BOY में एक बच्चे की कहानी है, जिसके लिए नैनी रखी जाती है।

THE GRUDGE का नाम अमेजन की डरावनी फिल्मों में लिया जाता है।

फिल्म में मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है।

TUMBBAD अमेजन प्राइम की टॉप फिल्मों में से एक है।

इस फिल्म को आईएमडीबी पर भी शानदार रेटिंग मिली थी।

