Upcoming OTT Release: सितंबर के दूसरे सप्ताह में आएंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2024

'थलवान' 10 सितंबर को सोनी लिव पर रिलीज की जाएगी।

'बर्लिन' 13 सितंबर को जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है।

'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को रिलीज होगी।

'सेक्टर 36' सच्ची घटना पर बेस्ड वेब सीरीज है।

'मिस्टर बच्चन' 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

'एमिली इन पेरिस 4' का दूसरा पार्ट 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगा।

'सियोल बस्टर्स' हॉटस्टार पर 11 सितंबर को स्ट्रीम होगी।

'ऑफिसर ब्लैक बेल्ट' नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को रिलीज होगी।

