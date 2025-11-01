कभी रोमांस, तो कभी एक्शन किंग... इन आइकॉनिक रोल्स से शाहरुख ने फैंस को बनाया दीवाना

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 01, 2025

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 2 नवंबर 2025 को अपना 59वां जन्मदिन मनाने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में इस खास मौके पर आइए उनके कुछ आइकॉनिक रोल्स के बारे में जानते हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'कुछ कुछ होता है' में राहुल बनकर SRK ने दिखाया कि रोमांस और दोस्ती दोनों में वो नंबर वन हैं और उनका यही लुक फैंस का फेवरेट बन गया.

Source: Bollywoodlife.com

'रा.वन' में पहली बार सुपरहीरो अवतार में नजर आए शाहरुख ने साबित किया कि, तकनीक और एक्शन की दुनिया में भी वो किसी से कम नहीं.

Source: Bollywoodlife.com

'मोहब्बतें' में गुरु की तरह शांत, लेकिन इमोशनल शाहरुख ने अपने अंदाज से फिर साबित किया कि, एक्टिंग सिर्फ डायलॉग नहीं, एक्सप्रेशन भी होती है.

Source: Bollywoodlife.com

DDLJ का वो पोज जिसमें उन्होंने बाहें फैलाकर काजोल को बुलाया था, आज भी बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक सीन माना जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

'डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.' शाहरुख का ये डायलॉग भी आज हर फैन की जुबान पर है.

Source: Bollywoodlife.com

'देवदास' में शाहरुख के लुक के साथ डायलॉग्स भी बिल्कुल हटकर थे, जो आज भी लोगों के दिलों में घर कर गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जाह्नवी कपूर का रॉयल गोल्डन लुक वायरल! शादी-ब्याह में ट्राई करें ऐसा लहंगा, बन जाएं पूरे फंक्शन का सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.