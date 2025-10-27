31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर होगा मनोरंजन का धमाका! एक साथ री-रिलीज होंगी ये 7 फिल्में
Sadhna Mishra
| Oct 27, 2025
31 अक्टूबर का दिन फिल्मों के दीवानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है.
दरअसल, इस दिन शाहरुख खान से लेकर प्रभास तक की, कई फिल्में री-रिलीज होने वाली हैं.
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे के मौके पर 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' की शुरुआत होगी.
इस फेस्टिवल में फैंस उनकी 7 आइकॉनिक फिल्में दोबारा थिएटर में देख पाएंगे.
शाहरुख की पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को 30 शहरों और 75 सिनेमाघरों में री-रिलीज किया जा रहा है.
इसमें 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'दिल से', 'देवदास', 'कभी हां कभी ना' और 'जवान' भी शामिल होगी.
इसमें प्रभास की मेगा फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' भी शामिल है. इसके दोनों पार्ट्स को मिलाकर नए अंदाज में पेश किया जाएगा.
31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सिनेमाघर भरपूर रहेगा.
