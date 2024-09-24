नेटफ्लिक्स पर देखें शाहरूख खान की ये 9 फिल्में
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
'पहेली' में शाहरूख खान को भूत के किरदार में रानी मुखर्जी के साथ रोमांस करते देखा गया था।
Bollywoodlife.com
हिस्टोरिकल फिल्म 'अशोका' में शाहरूख खान ने जबरदस्त रोल अदा किया था।
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'ओम शांति ओम' ने खूब कमाई कि थी।
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'चलते चलते' में रानी मुखर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री देखते बन रही थी।
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रामजाने' में शाहरूख खान निगेटिव रोल में छा गए थे।
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दिलवाले' में सालों बाद शाहरूख खान और काजोल की जोड़ी ने कमबैक किया था।
Bollywoodlife.com
'कभी खुशी कभी गम' में शाहरूख खान- काजोल की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पंसद किया था।
Bollywoodlife.com
शाहरूख खान-प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 'कल हो ना हो' भी जबरदस्त हिट हुई थी।
Bollywoodlife.com
'दिल से' का नाम शाहरुख खान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में आता है।
Bollywoodlife.com
