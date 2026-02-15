ओटीटी पर कब रिलीज होगी शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो'?
Shashikant Mishra
| Feb 14, 2026
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में 13 फरवरी को रिलीज हुई थी.
फिल्म 'ओ रोमियो' को पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने दो दिन में अच्छी कमाई कर ली है.
शाहिद कपूर के फैंस फिल्म देखने के बाद कहानी और एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
फिल्म 'ओ रोमियो' के थिएटर में धमाल मचाने के बीच इसके ओटीटी रिलीज पर जानकारी आई है.
शाहिद कपूर की फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर प्राइम वीडियो है. इसलिए ये फिल्म इसी ओटीटी पर रिलीज होगी.
किसी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के 45-60 दिन बाद ओटीटी पर आने की संभावना होती है.
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' इस तरह से अप्रैल में प्राइम वीडियो पर आ सकती है.
